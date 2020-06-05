Суд оштрафовал писательницу Фаузию Байрамову на 10 тысяч рублей за речь на митинге памяти защитников Казани

«Бабушку татарского национализма» писательницу Фаузию Байрамову суд Набережных Челнов оштрафовал на 10 тысяч рублей. Причиной стало ее выступление на митинге в память о защитниках Казани 1552 года, погибших при взятии города Иваном Грозным.

«Суд вынес решение оштрафовать меня на 10 тысяч рублей за выступление в День памяти 12 октября 2019 года в Казани», — пишет Байрамова в Facebook.

Она уточняет, что решения суда на руках пока не имеет и опубликует его позже, как и свою речь на процессе.

В апреле Байрамова выступила одним из яростных критиков сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по книге Гузель Яхиной. «Татарская жизнь показана в черном цвете, будто издеваясь, эту грязь смешали с национальными песнями. Этот фильм — ядовитая конфета для обмана татар, пыль в глаза», — писала она.