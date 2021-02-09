В Нижнекамске при содействии НКНХ открылся еще один обновленный хоккейный корт

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В микрорайоне №36 возле школы №19 открылся обновленный хоккейный корт. По этому случаю здесь состоялся спортивный праздник, организатором которого выступило ПАО «Нижнекамскнефтехим».



На льду обновленного корта прошел хоккейный матч между командами работников компании «Волки «Нефтехима» и сборной тренеров нижнекамских дворовых клубов. Настоящим сюрпризом для всех стало появление на корте профессиональных игроков хоккейного клуба «Нефтехимик» — защитников Алексея Волгина и Александра Осипова. Хоккеисты пришли поддержать участников баталий на льду и вышли с ними на площадку.

Из-за морозной погоды матч проходил в два периода по 5 минут каждый, но получился не менее интересным и захватывающим. Завершился он со счетом 2:2. Участники игры получили символические подарки и сладкие призы.

— Наше предприятие с самого своего основания создает необходимые условия для занятий физкультурой и спортом. Мы заинтересованы в том, чтобы юные нижнекамцы росли здоровыми, сильными и спортивными. В нашем городе самым любимым видом спорта для многих мальчишек является хоккей, и почти в каждом дворе есть своя хоккейная коробка. Хочу пожелать, чтобы на этом льду росли новые чемпионы, как когда-то на льду хоккейной коробки нижнекамской 31-й школы начинал свою карьеру ныне обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, — отметил в своем выступлении генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Отремонтированная хоккейная коробка в 36-м микрорайоне стала очередным подарком для всех его жителей от «Нижнекамскнефтехима». После капитального ремонта площадка получила вторую жизнь — здесь заменили борта, провели освещение, установили отапливаемую раздевалку.

Ранее, 2 февраля, обновленный корт ПАО «Нижнекамскнефтехим» открыло в 21-м микрорайоне возле гимназии № 25. Оба были отремонтированы компанией по инициативе депутатов Нижнекамского городского совета от «Нижнекамскнефтехима» Родиона Булашова (по Шинниковскому избирательному округу) и Федора Томилова (по Вокзальному избирательному округу).

Наряду с обновлением хоккейного корта акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» подготовило подарки для дворовой команды — хоккейные свитеры с символикой «Бригантины» и «Нижнекамскнефтехима».