Власти Татарстана выделили 3,83 млрд рублей на строительство корпуса в ОЭЗ «Алабуга»

Субсидия выделяется в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан»

Фото: Реальное время

Кабинет министров Татарстана выделил 3,83 млрд рублей на строительство нового корпуса индустриально-технологического парка «Синергия» в особой экономической зоне «Алабуга». Соответствующее постановление принято правительством республики и подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Средства будут предоставлены в виде субсидии АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Алабуга“». Финансирование направят на строительство корпуса № 37 «Центральный фасад» индустриально-технологического парка «Синергия», которое должно завершиться к ноябрю 2032 года. Всего на строительство планируется потратить 134 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Субсидия выделяется в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан». Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экономики республики.

Напомним, что в Татарстане планируется увеличить площади действующей промышленно-производственной особой экономической зоны ОЭЗ «Зеленая долина». На ОЭЗ дополнительно собираются реализовать восемь проектов с инвестициями в 299 млрд рублей. Вопрос рассмотрели на заседании межведомственной рабочей группы под руководством вице-премьера Александра Новака.

Наталья Жирнова