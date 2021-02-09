КАМАЗ в январе занял первое место по продажам новых грузовых автомобилей

Российский КАМАЗ по итогам января 2021 года занял первое место по продажам новых грузовых автомобилей. Его доля на рынке — около 40%, куплено автомобилей — 2 031, что выше показателя за прошлый год на 5,3%.



Второе место в топе занял GAZ, правда, с большим отставанием — его тираж сократился на 30% и составил 433 ед., на третьем месте Volvo — (391 ед.; -21,3%), четвертое и пятое места — Ural (311 ед.; -6,3%) и MAZ (306 ед.; +13,8%).

В целом объем российского рынка грузовых авто по итогам января сократился на 15,9%, то есть на 5,1 тыс. ед., сообщает «Автостат».

Фото: realnoevremya.ru

В августе этого года КАМАЗ также занимал лидирующую позицию с долей рынка в 40%.

Маргарита Головатенко