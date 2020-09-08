Самым популярным грузовиком на российском рынке в августе стал КАМАЗ

В августе текущего года КАМАЗ стал лидером на российском рынке грузовиков — 40% от общего объема продаж (2,3 тыс. машин). По сравнению с прошлым годом продажи компании выросли на 0,5%.

Как сообщает «Автостат», объем отечественного рынка новых грузовиков в августе 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% и составил 6 тыс. единиц.



Всего по итогам 8 месяцев текущего года российский рынок новых грузовиков сократился на 10% — до 44 тыс. единиц.



Второе место в рейтинге «Автостата» занял отечественный GAZ — 592 автомобиля (-29%). Среди иностранных брендов на российском рынке лидирует шведская Scania — 371 шт. (+0,3%). В топ-5 также вошли белорусский MAZ — 318 шт. (-5%) и немецкий Mercedes-Benz — 312 шт.(+12%).



Напомним, что в марте, по данным «Автостата», у КАМАЗа продажи упали почти на четверть (на 24,8%), однако он все равно оставался самой популярной маркой на отечественном рынке.

