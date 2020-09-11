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Госкомитет Татарстана хочет забрать диких животных из челнинской школы «Тулпар»

10:51, 11.09.2020
Госкомитет Татарстана хочет забрать диких животных из челнинской школы «Тулпар»
Фото: realnoevremya.ru

Госкомитет Татарстана по биоресурсам подал к конноспортивной школе «Тулпар». Ведомство требует принудительно передать диких животных в организации, которые могут обеспечить надлежащие условия для их содержания.

Ответ Госкомитета РТ на обращение председателя «Народной инициативы» РТ Романа Ваганова опубликован в группе организации.

В конце августа казанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Волжско-Камского управления Росприроднадзора, Управления Россельхознадзора по РТ и Госкомитета РТ по биоресурсам выявила нарушения в деятельности зоопарка конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах. Выяснилось, что у зоопарка нет разрешения на содержание многих животных.

В начале лета надзорное ведомство выявило еще ряд нарушений в результате проверки, которую инициировали после жалоб пользователей в соцсетях на ненадлежащее содержание животных в «Тулпаре».

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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