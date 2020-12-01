В челнинской конноспортивной школе «Тулпар» сменился директор

Директором конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах стал экс-начальник ОБЭП управления МВД по городу Набережные Челны Вильсур Мингазов. Предыдущий руководитель Марс Гилязов покинул этот пост по собственному желанию.

Он работал в школе с 2014 года. Вильсур Мингазов занимал должность начальника ОБЭП до декабря 2019 года, уточняют «Челнинские известия».



Фото: pxhere.com

В конце августа казанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Волжско-Камского управления Росприроднадзора, Управления Россельхознадзора по РТ и Госкомитета РТ по биоресурсам выявила нарушения в деятельности зоопарка конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах. Выяснилось, что у зоопарка нет разрешения на содержание многих животных.



В начале лета надзорное ведомство выявило еще ряд нарушений в результате проверки, которую инициировали после жалоб пользователей в соцсетях на ненадлежащее содержание животных в «Тулпаре».



Татьяна Леухина