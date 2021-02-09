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Россия запретила ввоз с Украины комплектующих для железнодорожного транспорта

12:57, 09.02.2021
Россия запретила ввоз с Украины комплектующих для железнодорожного транспорта
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России запретило ввоз на территорию страны с Украины комплектующих для железнодорожных вагонов: колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Документ вступил в силу с 6 февраля, с момента его подписания премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Фото: pixabay.com

В конце января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против России. Под ограничения попали юридические и физические лица из РФ. Персональные ограничительные меры принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

В то же время Украина возобновила импорт электроэнергии из России. В конце декабря 2019 года президент страны Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Татьяна Леухина
БизнесТранспортОбществоВластьПромышленностьМашиностроение
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