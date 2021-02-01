Новости общества

14:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Украина возобновила импорт российской электроэнергии

14:06, 01.02.2021
Украина возобновила импорт российской электроэнергии
Фото: pixabay.com

Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании «Укрэнерго».

По данным портала, мощность поставок равна 200 МВт/час. В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. В апреле Киев приостановил импорт из Белоруссии в связи с пандемией коронавируса.

3 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПромышленностьЭнергетика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем