Украина возобновила импорт российской электроэнергии
Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании «Укрэнерго».
По данным портала, мощность поставок равна 200 МВт/час. В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. В апреле Киев приостановил импорт из Белоруссии в связи с пандемией коронавируса.
3 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.
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