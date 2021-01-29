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Зеленский утвердил новые санкции против России

08:20, 29.01.2021
Зеленский утвердил новые санкции против России
Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против России. Указ опубликован на сайте главы государства.

Сообщается, что под ограничения попали юридические и физические лица из России. Персональные ограничительные меры принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Фото: pixabay.com

При этом сам список на сайте не опубликовали.

Ранее две авиакомпании из Татарстана попали под новые санкции Украины.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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