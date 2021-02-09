Ford Transit в Елабуге наберет 150 новых работников

Производитель коммерческих автомобилей Ford Transit в Елабуге намерен расширить штат на 10%. На заводе появились 150 новых вакансий.

Компания намерена набрать 130 человек на производство и 20 инженерно-технических работников, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу.

Увеличение штата объясняют ростом продаж автомобилей Ford Transit. В 2020 году продажи выросли на 12%. На 157% продажи подскочили в январе 2021 года — в стране реализовали 909 новых автомобилей. Руководство компании приняло решение ввести дополнительные мощности.

Фото: sollersford.ru

Ранее Ford Sollers выкупил производственные активы завода двигателей у Ford Motor Company за 1,14 млрд рублей. Инвестиционный кредит на эти цели компании выделил SberCIB, говорится в сообщении автопроизводителя.

Завод двигателей был остановлен после реструктуризации бизнеса совместного предприятия Ford Sollers в России в 2019 году. Он занимает площадь 42,6 тыс. кв. м и расположен около производства автомобилей Ford Transit в Татарстане.



Ольга Плешкова