«Соллерс Форд» выкупил завод двигателей у Ford за 1,1 млрд рублей

Елабужский «Соллерс Форд» (Ford Sollers) выкупил производственные активы завода двигателей у Ford Motor Company за 1,14 млрд рублей. Инвестиционный кредит на эти цели компании выделил SberCIB, говорится в сообщении автопроизводителя.

Завод двигателей был остановлен после реструктуризации бизнеса совместного предприятия Ford Sollers в России в 2019 году. Он занимает площадь 42,6 тыс. кв. м и расположен около производства автомобилей Ford Transit в Татарстане.

Фото: sollersford.ru

Ранее «Реальное время» сообщало о перезапуске завода двигателей «Соллерс Форд» в Елабуге. На заводе станут выпускать дизельные двигатели для Ford Transit. Планируется выпуск 25 тысяч двигателей в год. Серийное производство хотят начать в 2023 году.

