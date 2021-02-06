Рост продаж Ford Transit в России в январе составил 157%

Рост продаж Ford Transit в январе текущего года стал лучшим за всю историю в России за январь — в стране реализовали 909 новых автомобилей, что на 157% больше показателя прошлого года.



«Наша команда продолжит развитие прямых отношений с конечными клиентами для максимальной интеграции и понимания потребностей наших заказчиков с целью совместного определения эффективной формулы взаимоотношений», — цитирует пресс-служба предприятия президента и СЕО „Соллерс Форд“ Адиля Ширинова.

Фото: sollersford.ru

Напомним, в России в октябре 2020 года продажи Ford Transit выросли на 57% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Российскими дилерами было реализовано 1 647 автомобилей Ford Transit.