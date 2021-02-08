Младенческая смертность сократилась в России на 8,2%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что младенческая смертность в России сократилась на 8,2%. Также на 1% снизилась смертность от онкологических заболеваний.

«За 2020 год, по предварительным данным, на 8,2% снизился показатель младенческой смертности», — передает слова Голиковой ТАСС.

Вице-премьер добавила, что общее число умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 9,3%, «в том числе на 9,8% от туберкулеза, от ВИЧ-инфекции на 9,1% и от внешних причин на 1,9%».

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее Голикова также выделила Татарстан как один из регионов с самыми низкими показателями заболеваемости COVID-19.

Напомним, в Татарстане на фоне пандемии коронавируса, заболеваемость другими инфекциями упала в два раза.

По данными Минздрава РТ, в Татарстане самый низкий показатель смертности по итогам года зафиксирован в Пестречинском районе: 11,1 на 1000 населения. Хуже всего дела обстояли в Тетюшском районе.

В Казани за 2020 год родилось 19,7 тысячи человек, умерло — 16,7 тысячи.