В Казани за 2020 год родилось 19,7 тыс. человек, умерло — 16,7 тыс.

За 2020 год в Казани родились 19 777 детей, из них 52% — мальчики, 48% — девочки. Как сообщается на портале мэрии Казани, число зарегистрированных рождений сохранилось на уровне 2019 года.

В 259 семьях родились двойняшки, в пяти семьях — тройняшки. 43% актов было составлено о рождении первенцев (8 514 актов), 38% — вторых детей (7 478), 19% — третьих и последующих детей (3 785). Количество рожденных третьих и последующих детей за последние 11 лет увеличилось в 3 раза. Самыми популярными именами у мальчиков остаются Амир, Карим и Тимур, у девочек — София, Ясмина, Амина. Самые необычные имена детей, которые были зарегистрированы в 2020 году: Кави, Ноэль, Темир, Владмир, Фархан, Красава, Зулейха, Валенсия, Забава, Ханна, Юнона.

Фото: pxhere.com

В 2020 году умерли 16 758 человек, из них 49% мужчины и 51% — женщины. 11-й год в Казани сохраняется превышение регистрации рождения над регистрацией смерти.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции сообщил об увеличении смертности: «Если взять смертность, мы анализировали не от ковида, а от других болезней. Те, кому за 80, — вот это количество (смертей) увеличилось. Люди не могли получать плановую помощь, они находились в замкнутом пространстве».