Минздрав Татарстана составил рейтинг муниципалитетов по итогам 2020 года

Фото: Илья Репин (архив)

Казань, а также Сабинский и Пестречинский районы Татарстана заняли три первых места в рейтинге от Минздрава РТ. Все три муниципалитета набрали по 85 баллов.

Самые низкие показатели у Нурлатского, Тетюшского и Тукаевского районов РТ, они заняли 47-е, 48-е и 49-е места соответственно.

Самый низкий показатель смертности по итогам года зафиксирован в Пестречинском районе: 11,1 на 1000 населения. Этот район оказался единственным в республике, где отмечен прирост населения — 3,5 на 1000 человек.

Худшие данные пришли по Тетюшскому району, где убыль населения достигла 13,5 на 1000 человек.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Наименьшее количество смертей от болезней органов дыхания (данные за 11 месяцев 2020 года) зарегистрировано в Казани — 38,52 на 1000 человек. От пневмонии меньше всего умирали в Алексеевском районе (4,4 на 1000).

Ранее сообщалось, что за 2020 год в Казани родились 19,7 тысячи человек, умерли 16,7 тысячи.