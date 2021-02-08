В Татарстане за сутки выявили 82 новых случая коронавируса

В Татарстане за последние сутки выявили 82 новых случая коронавируса, из них — один завозной, остальные — контактные. 29 татарстанцев госпитализировано, 53 проходят лечение в домашних условиях.

В Казани заболели 34 человека, в Набережных Челнах — десять. В Зеленодольском, Нижнекамском и Пестречинском районах РТ выявили по четыре случая COVID-19. В Верхнеуслонском, Высокогорском, Буинском, Кукморском и Тукаевском районах за сутки зарегистрировали по три пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 в республике заразились 16 720 человек, сообщает республиканский оперштаб.

Наибольшее количество заболевших за сутки выявили в возрастной группе от 30 до 50 лет и от 60 до 70 лет — по 20 человек. Среди несовершеннолетних татарстанцев выявили троих пациентов с COVID-19. Заболевших коронавирусом среди лиц старше 90 лет не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

Выздоровели за сутки 69 татарстанцев. Всего от коронавируса в Татарстане на сегодняшний день вылечились 13 227 человек.

По последним данным, в республике от COVID-19 умер 291 человек.

Татьяна Демина