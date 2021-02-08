В Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

В Казани на двух из десяти станций мониторинга воздуха зафиксировано превышение уровня вредных веществ в воздухе. Пробы показали наличие в нем формальдегида. Данные показаны на сайте Гидрометцентра РТ.



Примеси формальдегида превысили норму на станции по улице Декабристов, 183, (0,071 мг/м3) и на станции санатория «Казанский» (0,06мг/м3). Предельно допустимая концентрация вещества — 0,01 мг/м3.



Эти данные действительны на 7.00 понедельника, 8 февраля.

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В январе повышенное содержание формальдегида в воздухе была замечено на станции по улице Декабристов. В период с 15 по 18 января ПДК по формальдегиду была превышена на 0,05 миллиграмма на кубометр.



В конце января Роспотребнадзор по РТ сообщил, что в прошлом году в шести муниципалитетах Татарстана зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Чаще всего это происходило в Казани.



На прошлой неделе на четырех из пяти станций мониторинга воздуха в Набережных Челнах зафиксировано превышение уровня фенола в воздухе.



Татьяна Леухина