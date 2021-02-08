В Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе
В Казани на двух из десяти станций мониторинга воздуха зафиксировано превышение уровня вредных веществ в воздухе. Пробы показали наличие в нем формальдегида. Данные показаны на сайте Гидрометцентра РТ.
Примеси формальдегида превысили норму на станции по улице Декабристов, 183, (0,071 мг/м3) и на станции санатория «Казанский» (0,06мг/м3). Предельно допустимая концентрация вещества — 0,01 мг/м3.
Эти данные действительны на 7.00 понедельника, 8 февраля.
В январе повышенное содержание формальдегида в воздухе была замечено на станции по улице Декабристов. В период с 15 по 18 января ПДК по формальдегиду была превышена на 0,05 миллиграмма на кубометр.
В конце января Роспотребнадзор по РТ сообщил, что в прошлом году в шести муниципалитетах Татарстана зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Чаще всего это происходило в Казани.
На прошлой неделе на четырех из пяти станций мониторинга воздуха в Набережных Челнах зафиксировано превышение уровня фенола в воздухе.
Справка
Формальдегид в воздухе вреден в первую очередь для слизистых и кожных покровов. Он вызывает раздражение, зуд, сыпь. Другие распространенные признаки отравления формальдегидом — это вялость, частые головные боли, трудности со сном. Возможны также регулярные воспаления глаз и кожные проявления.
Формальдегид внесен в список канцерогенов, поэтому постоянный контакт с этим веществом резко повышает вероятность заболевания раком.
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