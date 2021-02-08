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В Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

11:40, 08.02.2021
В Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на двух из десяти станций мониторинга воздуха зафиксировано превышение уровня вредных веществ в воздухе. Пробы показали наличие в нем формальдегида. Данные показаны на сайте Гидрометцентра РТ.

Примеси формальдегида превысили норму на станции по улице Декабристов, 183, (0,071 мг/м3) и на станции санатория «Казанский» (0,06мг/м3). Предельно допустимая концентрация вещества — 0,01 мг/м3.

Эти данные действительны на 7.00 понедельника, 8 февраля.

Фото: скриншот

В январе повышенное содержание формальдегида в воздухе была замечено на станции по улице Декабристов. В период с 15 по 18 января ПДК по формальдегиду была превышена на 0,05 миллиграмма на кубометр.

В конце января Роспотребнадзор по РТ сообщил, что в прошлом году в шести муниципалитетах Татарстана зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Чаще всего это происходило в Казани.

На прошлой неделе на четырех из пяти станций мониторинга воздуха в Набережных Челнах зафиксировано превышение уровня фенола в воздухе.

Татьяна Леухина
Справка

Формальдегид в воздухе вреден в первую очередь для слизистых и кожных покровов. Он вызывает раздражение, зуд, сыпь. Другие распространенные признаки отравления формальдегидом — это вялость, частые головные боли, трудности со сном. Возможны также регулярные воспаления глаз и кожные проявления.

Формальдегид внесен в список канцерогенов, поэтому постоянный контакт с этим веществом резко повышает вероятность заболевания раком.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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