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В Казани заметили повышенное содержание формальдегида в воздухе

13:54, 19.01.2021 2
В Казани заметили повышенное содержание формальдегида в воздухе
Фото: скриншот

В Казани один из пунктов наблюдений Гидрометцентра РТ зафиксировал повышенное содержание формальдегида в воздухе. Нарушение замечено на улице Декабристов.

По данным метеорологов, в период с 15 по 18 января ПДК по формальдегиду превышена на 0,05 миллиграмма на кубометр.

Напомним, 29 декабря аналогичное превышение зафиксировала станция в центре Казани. Перед этим подобные показатели фиксировались около 20 раз.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:58
    мало заметить, надо найти источник!
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  • Анонимно 14:18
    Согласна. Такое ощущение, что все свелось к констатации. Никакие источники никто не выясняет
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