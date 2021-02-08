В Саратове задержали депутата облдумы Николая Бондаренко

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Алимова.

«На данный момент информации немного. Известно только, что полицейские ждали Николая в подъезде», — написала Алимова в своём Telegram-канале.

Как сообщил депутат облдумы Владимир Есипов, в отношении Бондаренко возбудили дело по административное статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Николай Бондаренко известен тем, что критиковал повышение пенсионного возраста летом 2018 года. Тогда «Реальное время» расспросило депутата о том, какой должна быть пенсионная реформа.

В ноябре того же года Саратовской областной думы сел на диету после спора с министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, которая заявила, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. По истечении «министерской диеты» рассказал «Реальному времени», как он чувствовал себя в это время.

Последний скандал с участием Бондаренко произошел в июне прошлого года, когда он стал участником масштабной драки на заседании Саратовской областной думы.