Мэр Челнов поручил обеспечить бесперебойную работу учреждений жизнеобеспечения в морозы

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил обеспечить бесперебойную работу городских учреждений жизнеобеспечения в морозы. «Ниже 30 градусов понижение зимой бывает, в принципе это не аномалия», — отметил он.

Глава автограда заявил, что детские сады, образовательные организации, учреждения здравоохранения, спорта, а также места массового пребывания детей и взрослых должны продолжать свою работу при понижении температуры.



Магдеев обратил внимание, что у каждого учреждения города есть обслуживающий персонал, который отвечает за теплоснабжение здания. «Чтобы в этот период соответствующие специалисты были на местах», — передает Управление информационной политики и по связям с общественностью слова мэра.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее в КФУ спрогнозировали в Татарстане период длительных холодов, который продлится до 11 февраля, республика находится под воздействием юго-западного атлантического циклона.



Напомним, по данным Гидрометцентра РТ, сегодня в Татарстане минимальная температура воздуха днем составит -22..-27˚С.



Татьяна Демина