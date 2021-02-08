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Мэр Челнов поручил обеспечить бесперебойную работу учреждений жизнеобеспечения в морозы

09:51, 08.02.2021
Мэр Челнов поручил обеспечить бесперебойную работу учреждений жизнеобеспечения в морозы
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил обеспечить бесперебойную работу городских учреждений жизнеобеспечения в морозы. «Ниже 30 градусов понижение зимой бывает, в принципе это не аномалия», — отметил он.

Глава автограда заявил, что детские сады, образовательные организации, учреждения здравоохранения, спорта, а также места массового пребывания детей и взрослых должны продолжать свою работу при понижении температуры.

Магдеев обратил внимание, что у каждого учреждения города есть обслуживающий персонал, который отвечает за теплоснабжение здания. «Чтобы в этот период соответствующие специалисты были на местах», — передает Управление информационной политики и по связям с общественностью слова мэра.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее в КФУ спрогнозировали в Татарстане период длительных холодов, который продлится до 11 февраля, республика находится под воздействием юго-западного атлантического циклона.

Напомним, по данным Гидрометцентра РТ, сегодня в Татарстане минимальная температура воздуха днем составит -22..-27˚С.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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