В понедельник в Татарстане обещают похолодание и метель
В понедельник, 8 февраля, в Татарстане ожидается похолодание: минимальная температура днем составит -22..-27˚С, сказано на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем преимущественно без осадков, погода облачная с прояснениями. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Напомним, на воскресенье? 7 февраля? в Татарстане прогнозировали облачную погоду с прояснениями, небольшой снег и слабую метель.
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