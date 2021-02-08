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В понедельник в Татарстане обещают похолодание и метель

05:24, 08.02.2021
В понедельник в Татарстане обещают похолодание и метель
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 8 февраля, в Татарстане ожидается похолодание: минимальная температура днем составит -22..-27˚С, сказано на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем преимущественно без осадков, погода облачная с прояснениями. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Фото: kzn.ru

Напомним, на воскресенье? 7 февраля? в Татарстане прогнозировали облачную погоду с прояснениями, небольшой снег и слабую метель.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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