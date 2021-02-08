Татарстан не занял лидирующих позиций в рейтинге по доступности бензина для населения

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Татарстан занял 35-ое место в рейтинге по доступности бензина для населения. Сейчас бензин АИ-92 в республике стоит 42,54 рубля за литр, подорожание за год составило 2,1%. Об этом сообщается в исследовании «РИА Новости».



По оценкам экспертов, на среднюю зарплату в Татарстане в месяц можно приобрести 799 литров.

На первом месте по доступности бензина для населения оказался Ямало-Ненецкий АО, за ним следуют Москва и Чукотка. Последние места в топе заняли Карачаево-Черкесская Республика, Ивановская область и Дагестан — 83, 84 и 85 места соответственно.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Подорожание бензина в Татарстане было зафиксировано и в течение последних двух недель. Только с 25 января по 4 февраля литр АИ-92 подорожал на 24 копейки. Правительство Татарстана утверждало, что контролирует ситуацию, и что при подорожании стоимость топлива ниже, чем в ПФО.

Маргарита Головатенко