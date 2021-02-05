В Татарстане вторую неделю подряд дорожает бензин

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Татарстане вторую неделю подряд дорожает бензин: с 25 января по 4 февраля литр АИ-92 подорожал на 24 копейки — с 42,66 до 42,90 рубля, а АИ-95 на 26 копеек — с 46 до 46,26 рубля за литр. Об этом сообщает Татарстанстат.



АИ-98 сохранил стоимость в 53,35 рубля за литр. Дизтопливо же подорожало с 47,48 до 47,68 рубля за литр, то есть на 20 копеек.

Только на прошлой неделе литр АИ-92 в Татарстане подорожал на 12 копеек, а цены за литр АИ-95 выросли на 10 копеек — с 45,90 до 46 рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, как цены на бензин в Татарстане обновили исторические максимумы.