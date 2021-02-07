Эксперт рассказал, при каких условиях доллар опустится до 73 рублей

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что при условии сохранения нефтяных котировок на нынешних уровнях и персонального характера антироссийских санкций курс доллара может опуститься до 72,5—73 рублей к концу февраля — началу марта.



По словам эксперта, влияние на рубль продолжит оказывать геополитическая обстановка. Снижение объема покупки валюты на курс повлиять не должно, поскольку масштаб операций незначителен относительно общего объема торгов, сообщает «РИА Новости».

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Ранее директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен заявлял, что у российской валюты есть потенциал для укрепления до уровня 65—66 рублей за доллар.

Маргарита Головатенко