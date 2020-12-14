Глава Saxo Bank спрогнозировал падение доллара до 65 рублей

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что у российской валюты есть потенциал для укрепления до уровня 65—66 рублей за доллар. Об этом сообщает «РИА Новости».



По его словам, рубль недооценен, и у России есть мощность в отрасли сырьевых товаров, что может стать ее хорошим преимуществом.

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«Пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65—66 рублей», — сказал Якобсен.

Ранее сообщалось, что эксперт определил диапазон курса рубля на 2021 год.

Маргарита Головатенко