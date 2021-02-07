В России могут вернуть туристический кэшбек уже в феврале

Фото: Максим Платонов (архив)

Уже в феврале в России могут возобновить программу туристического кэшбека. Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что внутренний турпоток в этом году может увеличиться на 15-20%.

«Мы надеемся в феврале стартовать с очередным, третьим этапом туристического кешбэка», — передает ее слова ТАСС.

Программа, в рамках которой государство возвращало туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в 2020 году для увеличения доступности отдыха для россиян и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса. Продажа туров шла в два этапа. Второй этап завершился 5 декабря, в его рамках продавались путешествия, которые должны были состояться до 10 января 2021 года.

На реализацию программы правительство РФ выделило 15 млрд рублей. По данным Ростуризма, россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма выплаченных кешбэков составила 1,2 млрд рублей.