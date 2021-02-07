В Татарстане зарегистрировано еще 85 случаев COVID-19

В Татарстане за сутки зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19, все контактные. 22 человека госпитализировано, 63 получают лечение на дому. Об этом сообщил региональный оперштаб.



Всего, под данным на 7 февраля в республике зарегистрировано 16 638 случаев COVID-19. За весь период выздоровели 13 158 человек, в том числе 90 за минувшие сутки.

Больше всего заболевших в Казани — 39, Набережных Челнах — 11. Четыре случая COVID-19 подтвердили в Новошешминском районе РТ. По три случая — в Зеленодольском, Лаишевском, Нижнекамском и Пестречинском районах. По два случая — в Алексеевском, Аксубаевском, Бугульминском, Буинском, Лениногорском, Нурлатском районах. По одному заболевшему выявили в таких районах, как Азнакаевский, Алексеевский, Высокогорский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский и Тукаевский.

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане за сутки было зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусом.



Маргарита Головатенко