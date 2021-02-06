За сутки в Татарстане зарегистрировано 84 случая коронавируса

В Татарстане за сутки зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусом, все контактные. 31 человек госпитализирован, 53 получают лечение на дому. Об этом сообщает республиканский оперштаб.



По данным на 6 февраля, в Татарстане зарегистрировано 16 553 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 13 068 человек, в том числе 90 за минувшие сутки.

Больше всего заболевших в Казани — 42. В Челнах — 13 заболевших, в Нижнекамске — 4. По три случая заражения зарегистрировано в Зеленодольском и Тукаевском районах, по два — в Актанышском, Арском, Буинском, Пестречинском и Тетюшском районах. По одному заболевшему зарегистрировано в Аксубаевском, Верхнеуслонском, Елабужском, Лаишевском, Мамадышском и Чистопольском районах.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по данным за прошлые сутки, в Татарстане официально зарегистрировано было также 84 случая COVID-19.

Маргарита Головатенко