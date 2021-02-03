В Нижнекамской школе №16 выявили нарушения в организации питания учеников — видео

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В Нижнекамской школе №16 после жалоб в интернете прокуратура и специалисты Роспотребнадзора проверили организацию питания учеников: в соцсетях распространили фотографию, как в школьной столовой ученикам подали кашу с подгоревшей курицей. Однако повара утверждают, что никто на еду не жаловался, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



По результатам проверки установлено, что в школе №16 Нижнекамска ученикам вместо печенья выдавали вафли, а вместо мандаринов — яблоки. Также в школьной столовой выявили нечитаемые маркировки на продуктах, несоблюдение условий их хранения и посторонние предметы на кухне.





Прокуратура Нижнекамска проверит также и коммерческие организации, которые поставляют продукты в школу. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

Отмечается, что в прошлом году в Нижнекамской школе №16 уже выявляли нарушения в организации питания учеников.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске качество питания в школах оценят по коэффициенту «несъедаемости», который анализирует, сколько приготовлено и сколько съедено.

Татьяна Демина