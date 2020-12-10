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В Иркутске вводится режим повышенной готовности из-за землетрясения в Бурятии

06:20, 10.12.2020

В Иркутске вводится режим повышенной готовности из-за землетрясения в Бурятии, которое произошло в 05.44 по местному времени (00.44 мск) с эпицентром в Кабанском районе республики. Об этом сообщает RT.

Фото: vk.com

Интенсивность в эпицентре достигла 7,6, в Иркутске 5—6. Магнитуда — 5,5. Жертв и разрушений не было выявлено.

По данным МЧС России по Бурятии, землетрясение ощущалось в семи районах республики.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество
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