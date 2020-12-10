Землетрясение в Иркутске стало самым сильным для середины Байкала за 20 лет

Ученые рассказали, что ночное землетрясение в Иркутске и Бурятии стало самым мощным для среднего Байкала за последние 20 лет. Последний раз в этом районе землетрясение подобной силы фиксировалось в 1999 году.

«В 2008 году у нас было Култукское (это юг Байкала), Быстринское (это был Саянский разлом, тоже юг), а в середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было», — приводит ТАСС слова директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой.

За этот год на Байкале отметили уже четыре землетрясения магнитудой свыше 4 баллов.

Накануне в Иркутской области и Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 балла. В эпицентре интенсивность достигла 7,6 балла.