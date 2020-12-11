Казанских студентов обвинили в вандализме: разрисовали памятник и беседку у КФУ

Фото: «Реальное время»

В Казани будут судить трех студентов и их приятеля за повреждение объектов культурного наследия и вандализм. Вину все четверо полностью признали, но ущерб не возместили, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



По версии следствия, ночью 9 июня 2020 года обвиняемые в подпитии изрисовали краской из аэрозольных баллончиков памятник «Аллея славы», беседку и скамейки в сквере около Казанского федерального университета на улице Кремлевской. Через несколько дней полиция задержала «художников».

Обвинения предъявлены 19—20-летним студентам КНИТУ-КАИ им. Туполева, Казанского кооперативного института, Колледжа малого бизнеса и предпринимательства и их приятелю-ровеснику.

Согласно Указу президента РФ №1112 от 30.07.1996 (в редакции от 26.10.2010) здание университета, включая поврежденные объекты, включено в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

Причиненный преступлениями ущерб оценен в 284 тыс. рублей.

Суда парни ждут под подпиской о невыезде.