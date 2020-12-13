В Казани сломали крылья скульптуре, посвященной выброшенным животным
Посвященную выброшенным на улицу животным скульптуру, установленную в центре Казани, сломали. Скульптура изображала собаку с крыльями в шапке. Ей сломали крылья. Об этом сообщается в одном из казанских сообществ в соцсети Instagram.
В сообщении сказано, что кота около ноги собаки также «отломали».
Ранее сообщалось, что в центре Казани установили скульптуру, посвященную выброшенным животным. На информационной табличке около скульптуры было написано: «Мы продолжаем умирать от холода и голода... А вы продолжаете делать вид, что нас нет... Мы очень хотим жить! Посвящается всем выброшенным животным».
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