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В Казани сломали крылья скульптуре, посвященной выброшенным животным

13:12, 13.12.2020
В Казани сломали крылья скульптуре, посвященной выброшенным животным
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Зайцев

Посвященную выброшенным на улицу животным скульптуру, установленную в центре Казани, сломали. Скульптура изображала собаку с крыльями в шапке. Ей сломали крылья. Об этом сообщается в одном из казанских сообществ в соцсети Instagram.

В сообщении сказано, что кота около ноги собаки также «отломали».

Фото: instagram.com

Ранее сообщалось, что в центре Казани установили скульптуру, посвященную выброшенным животным. На информационной табличке около скульптуры было написано: «Мы продолжаем умирать от холода и голода... А вы продолжаете делать вид, что нас нет... Мы очень хотим жить! Посвящается всем выброшенным животным».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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