Новости спорта

04:57 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Казани юные шорт-трекеры состязаются за место в сборной Специальной Олимпиады

04:42, 07.02.2021
В Казани юные шорт-трекеры состязаются за место в сборной Специальной Олимпиады
Фото: скриншот видео

В Казань съехались спортсмены из Татарстана и других регионов России, чтобы попробовать свои силы в соревнованиях по шорт-треку. Лучшие на Спартакиаде Специальной Олимпиады смогут претендовать на место в сборной России, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Перед выходом на лед «мандраж начинается», признался Артур Михеев из Мамадыша. Почти о том же говорит и Даниэлла Ушакова из Удмуртии.

Соревнования только начались. Победителей выявят уже в воскресенье. Им выпадет представлять Россию на Специальной Олимпиаде, которая должна пройти в Казани в 2022 году.

СпортОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем