В Казани юные шорт-трекеры состязаются за место в сборной Специальной Олимпиады

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В Казань съехались спортсмены из Татарстана и других регионов России, чтобы попробовать свои силы в соревнованиях по шорт-треку. Лучшие на Спартакиаде Специальной Олимпиады смогут претендовать на место в сборной России, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Перед выходом на лед «мандраж начинается», признался Артур Михеев из Мамадыша. Почти о том же говорит и Даниэлла Ушакова из Удмуртии.

Соревнования только начались. Победителей выявят уже в воскресенье. Им выпадет представлять Россию на Специальной Олимпиаде, которая должна пройти в Казани в 2022 году.