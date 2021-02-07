ПФР заплатит 166 тысяч рублей за мойку фасада казанского здания, не раз попадавшего в топ самых уродливых

Татарстанское отделение Пенсионного фонда объявило тендер на предоставление услуг по мойке стеклянного фасада главного здания фонда. Начальная цена контракта составляет 166,3 тысячи рублей.

Заявки принимаются с 5 по 15 февраля, следует из сообщения на сайте госзакупок. Аукцион предполагается провести 17 февраля.

Согласно технической документации, помыть требуется 2,5 тысячи кв. м стеклянного фасада и 600 кв. м пластиковых карнизов в здании по адресу ул. Пушкина, д.8. Навести чистоту потребуется не один раз, а три — во второй половине апреля, второй половине июля и с 11 по 22 октября.

Напомним, что здание татарстанского отделения ПФР за последние годы не раз попадало в списки самых уродливых зданий страны.