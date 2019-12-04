Семь объектов из Казани вошли в топ-100 самых уродливых зданий в РФ от Варламова

Блогер Илья Варламов опубликовал рейтинг самых ужасных зданий России. В него вошли семь объектов из Казани.

Наиболее уродливым зданием в столице Татарстана блогер считает Дворец земледельцев. Оно заняло четвертое место в рейтинге.

«Это, наверное, одно из самых неоднозначных зданий Казани, поскольку оно многим нравится», — заявил Варламов.

Он объяснил свое решение тем, что это чуждая Казани архитектура, а сам объект расположен в охранной зоне Казанского кремля.

«Человек, который его проектировал, он ничего не понимает ни в пропорциях, ни в истории архитектуры, ни в стилях. Это какая-то просто мешанина из элементов, которые довольно бездарно подобраны», — добавил урбанист.

Кроме Дворца земледельцев в топ-100 ужасных зданий попали театр кукол «Экият» (19-е место), ТЦ «Кольцо» (32-е), ЖК «Ренессанс» (53-е), Академия тенниса (56-е), здание Пенсионного фонда на площади Вахитова и развлекательный комплекс «Пирамида» (75-е).

Самым уродливым зданием страны Варламов назвал спорткомплекс на площади Тысячелетия в Саранске. Второе место занял Самарский железнодорожный вокзал, а замыкает тройку здание «Наутилус» на Лубянской площади в Москве.

Напомним, что ТЦ «Кольцо» в скором времени ожидает реконструкция. Однако общественники и краеведы раскритиковали новый проект архитекторов.