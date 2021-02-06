В Мамадыше на фестивале креативных санок «SunnуФЕСТ» начались заезды

На фестивале креативных саней «SunnуФЕСТ» в Мамадыше начались заезды саней. Участники порадовали гостей фестиваля не только креативными конструкциями санок, но и костюмами.

Фото: realnoevremya.ru

Для зрителей организовали соревнования по хоккею, перетягиванию каната и другие. Также к фестивалю подготовили ледяные фигуры для фотозоны.

Мероприятие проходит уже пятый год подряд. Сегодня на фестивале испекли большой блин специально для Книги рекордов России и поставили новый рекорд — его диаметр 2 м 40 см.