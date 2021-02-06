В Мамадыше на фестивале креативных санок «SunnуФЕСТ» начались заезды
На фестивале креативных саней «SunnуФЕСТ» в Мамадыше начались заезды саней. Участники порадовали гостей фестиваля не только креативными конструкциями санок, но и костюмами.
Для зрителей организовали соревнования по хоккею, перетягиванию каната и другие. Также к фестивалю подготовили ледяные фигуры для фотозоны.
Мероприятие проходит уже пятый год подряд. Сегодня на фестивале испекли большой блин специально для Книги рекордов России и поставили новый рекорд — его диаметр 2 м 40 см.ОбществоКультура Татарстан
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