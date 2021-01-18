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В Мамадыше в пятый раз пройдет фестиваль креативных санок «SunnуФЕСТ»

03:23, 18.01.2021
В Мамадыше в пятый раз пройдет фестиваль креативных санок «SunnуФЕСТ»
Фото: vk.com/sunny.fest

В Мамадыше пройдет фестиваль креативных санок «SunnуФЕСТ». В этом году мероприятие проходит в юбилейный, пятый раз.

На фестивале 6 февраля планируют испечь блин диаметром 2 метра 40 сантиметров и зафиксировать рекорд. Для регистрации самого большого блина России планируют пригласить представителей из Книги рекордов России.

Фото: vk.com/sunny.fest

Для зрителей будут организованы соревнования по хоккею, перетягиванию каната и другим видам спорта. Также к фестивалю подготовят ледяные фигуры для фотозоны.

В прошлом году призовой фонд фестиваля составлял 100 тыс. рублей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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