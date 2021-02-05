В России за сутки выявили 16 688 случаев коронавируса

За сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 16 688, до 3 934 606. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ. Прирост новых случаев составил 0,43%.

Выздоровели за сутки 23 582 человека. В целом выписали 3 413 495 человек. Доля выздоровевших выросла до 86,8% от общего числа заразившихся.

За сутки умерли 527 человек, всего — 75 732. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,92%.

В Татарстане за сутки зарегистрировано 84 новых случая COVID-19, из них три завозные, 81 — контактный. На 5 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 469 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 12 978 человек, в том числе 97 за минувшие сутки.