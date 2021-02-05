В Татарстане зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya

В Татарстане зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусом. Из них три завозные, 81 — контактный, сообщили сегодня в региональном оперштабе.



В больницы доставлены 36 человек, 48 лечатся дома.

Пятерым заболевшим нет 18 лет. Семь пациентов числятся в категории от 18 до 30 лет. В возрастной категории от 30 до 50 лет числятся 28 пациентов. 15 заболевшим от 50 до 60 лет. В категории от 60 до 70 лет 19 пациентов, шестерым — от 70 до 80 лет. Четверым от 80 до 90 лет.

Фото: realnoevremya

Больше всего заболевших выявлено в Казани (36). В набережных Челнах 14 случаев. По пять заболевших в Зеленодольском и Тукаевском районах. Четверо выявлены в Верхнеуслонском. По трое — в Дрожжановском, Лениногорском районах. По два случая в Альметьевском, Нижнекамском. Единичные случаи в Алексеевском, Арском, Бугульминском, Выскогорском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Новошешминском, Нурлатском, Пестречинском районах Татарстана.

Всего на 5 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 469 случаев COVID-19. За период пандемии выздоровели 12 978 человек, в том числе 97 за минувшие сутки.

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Ольга Плешкова