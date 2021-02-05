Новогодние каникулы обернутся еще большим ростом платежей за ЖКУ в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

Растут платежи и платежная дисциплина

Январь обещает стать самым дорогим с точки зрения платежей за ЖКУ месяцем: еще накануне стало известно, что платежи за тепло вырастут примерно на 8%, но возрастут числа и в других строчках платежки — например, из-за того, что все новогодние каникулы люди сидели дома, закономерно подрастет потребление электричества. Счета за ЖКУ придут жителям республики уже в течение пары дней. Минстрой Татарстана в этом месяце решил «морально подготовить» жителей региона к высокой сумме платежей еще до прихода квитанций: первый заместитель министра Алексей Фролов прогнозирует, что в сравнении с ноябрем-2020 платежи в совокупности возрастут в среднем на 27%.

— Исходя из традиционных объемов потребления в январе — у нас были новогодние каникулы, большая часть семей находилась дома, потребление вырастает примерно на 20%. Исходя из низких параметров температуры — где-то 27% в сравнении с ноябрем 2020 года. […] Динамика потребления в феврале будет уменьшаться, февраль пойдет на спад, — сообщил сегодня Фролов журналистам.

Алексей Фролов прогнозирует, что в сравнении с ноябрем-2020 платежи в совокупности возрастут в среднем на 27%. Фото tatar-inform.ru

При этом, несмотря на ранее озвученные крупные суммы задолженностей жителей Татарстана по теплу, Фролов утверждает: в целом платежная дисциплина в республике на высоте, регион входит в число лидеров по собираемости платежей — этот показатель достигает 98%.

— Я думаю, что платежная дисциплина не будет хуже. С точки зрения доходов граждан мы самые критические моменты уже пережили, у нас сейчас идет стабилизация и развитие. Факторов к тому, чтобы снизилась платежная дисциплина, я не вижу, — прокомментировал Фролов возможный рост задолженности из-за высоких платежей в феврале.

Как в республике потребляют газ

Отдельным вопросом сегодня встал рост потребления газа, в том числе и в сфере ЖКХ, — опять же в связи с холодными месяцами. Как рассказал сегодня генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров, в декабре стоимость реализованного газа возросла на 1,5 млрд рублей по сравнению с декабрем 2019 года, в том числе на 250 млн рублей — предприятиям ЖКХ. В январе, по сравнению с предыдущим годом, рост составил все 2,2 млрд рублей, в том числе 308 млн рублей — по предприятиям ЖКХ.

В феврале же, по прогнозам АО «Газпром межрегионгаз Казань», предприятиям ЖКХ поставят газа на 310 млн рублей больше, чем в предыдущем году. В целом потребление газа вырастет на 0,2 млрд кубометров в сравнении с февралем-2020.

Как рассказал Ринат Сабиров, в декабре стоимость реализованного газа возросла на 1,5 млрд рублей по сравнению с декабрем 2019 года. Фото tatar-inform.ru

В связи с этим журналисты даже задались вопросом: а точно ли республике хватит газа? Однако и Сабиров, и Фролов заверили: с этим вопросом проблем нет, необходимые заявки своевременно направляются, как выразился Сабиров, в «большой «Газпром». Фролов также добавил, что основной рост потребления приходится все же не на ЖКХ, а на достаточно бурно развивающуюся промышленность.

Минстрой Татарстана назвал условие для строительства завода СПГ

В контексте этого разговора журналисты вспомнили еще одну тему, связанную хоть и не с ЖКХ, но с газом, а именно обсуждавшийся несколько лет назад проект по строительству СПГ-завода. Ее довольно подробно прокомментировал Фролов — выяснилось, что главным условием реализации этого проекта станет успешное строительство высокоскоростной трассы Москва — Казань.

— У нас есть огромное желание, у республики, сформировать свой хаб, контейнер, накопитель газа. Завод по сжиженному газу — он рассматривается с точки зрения газомоторного топлива. Этот вопрос рассматривается. Более того, у нас есть отдельные «пилоты» с точки зрения развития технологий использования газа на транспорте. Этой темой занимается и КАМАЗ плотно, плюс у нас есть корабль прогулочный, который в прошлом году к 100-летию республики изготовил Зеленодольский завод. Этот вопрос обсуждается, все зависит от совокупности многих факторов. Сейчас идет активно строительство автодороги — вот если этот проект заработает и основные грузоперевозки пойдут по этой дороге, все факторы срастутся, чтобы у нас этот завод появился, и мы будем заправлять все автомобили, которые будут проходить через нашу республику.

Александр Артемьев