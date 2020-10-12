Пассажирское судно «Чайка-СПГ» будет стоить 370 млн рублей

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Стоимость работающего на сжиженном природном газе (СПГ) речного пассажирского судна «Чайка-СПГ» при серийном производстве на Зеленодольском заводе имени Горького составит около 370 млн рублей. Об этом заявил гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс», в которую входит Зеленодольский завод, Ренат Мистахов.



По его словам, судно на СПГ дороже дизельной версии из-за двигателя особого требования. Эксплуатация мотора при этом стоит дешевле.

«Головной корабль, конечно, получился дороже, и сейчас мы работаем на то, чтобы эту разницу восполнить с учетом дальнейшей перспективы строительства серийных кораблей», — приводит слова Мистахова «Коммерсант».

После введения судна на СПГ в эксплуатацию потенциальные заказчики стали проявлять к проекту высокий интерес.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов проехал на теплоходе «Чайка-СПГ» по Казанке.