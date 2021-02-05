В Казани усилят работу по уборке снега по требованию прокуратуры

Прокуратура Казани внесла представление в адрес руководителя исполнительного комитета Казани по вопросу значительного количества осадков в виде снега и образования гололедицы. После рассмотрения 4 февраля было принято решение усилить проводимые мероприятия по уборке снега с увеличением числа техники и ручной рабочей силы, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

«Все прокуроры на местах ориентированы на обеспечение законности в этой сфере. Обращают внимание на жалобы граждан, обращения в «народном контроле», публикациях в СМИ и соцсетях», — прокомментировал «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: kzn.ru

Кроме Казани, представление об устранении нарушений за ненадлежащую уборку снега получил директор ООО «Бугульма-Сервис». Компания обязана осуществлять сезонную эксплуатацию, санитарную очистку дорог, мостов, тротуаров и лестничных маршей в Бугульме согласно муниципальному контракту.

«Между тем очистка улиц от снега и наледи осуществляется ненадлежащим образом: на отдельных участках образовались колейность и снежный накат, отмечается сужение проезжей части и снижение пропускной возможности магистральных улиц, что создает реальную угрозу безопасности дорожного движения», — отметила прокуратура Бугульминского района РТ.



Атк реагирования в Бугульме находится на рассмотрении.

Ранее казанцы пожаловались на некачественную уборки снега. Исполком жаловался на нехватку дворников.

Ольга Плешкова