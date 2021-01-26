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Казанцы жалуются на неубранные от снега улицы — видео

22:50, 26.01.2021
Казанцы жалуются на неубранные от снега улицы — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани, несмотря на то, что прошло больше недели после сильных снегопадов, сугробы на улицах остаются. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

При этом в уборке задействована практически вся техника. Но правые дорожные полосы, выделенные для общественного транспорта, не везде успевают чистить. В результате автобусы «залезают» на соседнюю, не предназначенную для них, полосу.

Некоторые казанцы жалуются на то, что на машинах застревают во дворах. За минувшие сутки в дорог вывезли 19 тысяч тонн снега.

Вчера в Ассоциации автотранспортных предприятий РТ предупредили: из-за потепления на автобусных полосах образовалась снежная каша, а у остановок большие лужи.

ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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