Казанский Кремль хочет создать ресурс для опровержения фейков

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала, что в Татарстане могут создать ресурс для оперативного опровержения фейковых новостей.



«Возможно, есть необходимость создать какой-то ресурс, в котором можно было бы опровергать какие-то фейки. Вам (журналистам) это могло бы просто уведомление оперативно приходить о том, что есть какая-то (фейковая) новость, чтобы каждого не обзванивать и не уточнять. Может, через тот же Telegram создать ресурс, чтобы приходило уведомление «опровержение» либо «фейк». К сожалению, мы сегодня имеем дефицит достоверной информации», — сказала она журналистам на брифинге.

Также Галимова вспомнила известную фразу: «Пока правда надевает штаны, ложь уже успела обежать полмира».

Также сегодня Галимова прокомментировала предложение завести пресс-службе президента РТ TikTok: «Пока я в этом вижу больше развлечение, нежели пользу».



Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества и гендиректор «Городского агентства по телевидению и радиовещанию» (Санкт-Петербург) Александр Малькевич сообщил, что фейки — одно из главных и печальных явлений ушедшего года.