Галимова о предложении завести TikTok: «Пока я в этом вижу больше развлечение, нежели пользу»

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова ответила на предложение переформатировать работу и завести TikTok. По ее словам, в последнем нет необходимости.

«Мы максимально старается быть открытыми... Если вы считаете, что завести пресс-службе TikTok будет полезно, если вы нам аргументируете, мы это, конечно, сделаем. Но пока я в этом вижу больше развлечение, нежели пользу. А у нас к сожалению, в нашей работе развлечений совершенно нет», — отметила Галимова.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что персонал молодежных объектов в Татарстане учат не удивляться челленджам TikTok. А в Альметьевске открылись бесплатные курсы по продвижению TikTok.