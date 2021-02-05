Глава «Урала» Иванов: «Богатые хотят стать еще богаче, а как же мы?»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против идеи сокращения количества команд в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, разница в бюджетах клубов не должна становиться решающей.

«Хотя бы одна команда из лидеров РПЛ приезжала к аутсайдеру и забивала восемь мячей? Вот тогда они могли бы сказать, мол, вы нам действительно не интересны!

Да, иногда выбирают тактику автобуса. А как играть? Если у нас, например, бюджет — миллиард, а у «Зенита» — 18! Это как? Конечно, мы будем от себя играть, а не бежать вперед. И лидерам нужно научиться играть против такой тактики.

Почему при изменении формата чемпионата должны играть друг против друга только шесть-восемь команд? Они и так самые богатые! Богатые хотят стать еще богаче, а как же мы?» — сказал Иванов.

Фото: vk.com/fc_ue

Напомним, недавно СМИ опубликовали новый проект по сокращению РПЛ до 12 команд. На данном этапе рассмотрения проект не имеет назначенных сроков.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уже заявил, что он против идеи сокращения числа участников РПЛ.

Ранее о возможном досрочном снятии с турнира рассказали в «Тамбове». Руководство РПЛ и клубы лиги намерены помочь тамбовской команде доиграть текущий сезон. На данный момент в составе «Тамбова» осталось только 9 футболистов. Ожидается, что клубы РПЛ предоставят им игроков в бесплатную аренду.