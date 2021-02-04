Клубы РПЛ готовы помочь «Тамбову» доиграть сезон до конца

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы помочь «Тамбову» доиграть нынешний сезон. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

Он отметил, что клубы намерены предложить «Тамбову» бесплатную аренду своих игроков.

«Коллеги продолжают совещаться и обсуждать вопрос о судьбе «Тамбова». Лига и клубы постараются сделать все, чтобы «Тамбов» сумел доиграть. Другие клубы готовы помочь. Насколько я понимаю, речь идет не только о помощи с бесплатной арендой (игроков), но и других видах помощи», — сказал Дюков.

Александр Дюков. Фото: rfs.ru

Напомним, из-за финансовых проблем в составе «Тамбова» осталось только девять футболистов, из которых двое — вратари. По некоторым данным, в клубе в ближайшее время начнут процедуру банкротства.

Сейчас в отношении «Тамбова» действует ограничение по заявке новых футболистов в РПЛ из-за задолженности по зарплатам и премиям перед бывшими игроками команды. Для того чтобы открыть заявочную кампанию, клубу предстоит погасить все задолженности.