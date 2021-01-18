СМИ опубликовали проект сокращения РПЛ до 12 команд
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривает идею сокращения турнира до 12 участников.
Детали соответствующего проекта опубликовало «РБ-Спорт». По их данным, в РПЛ планируют сократить количество участников лиги до 12 команд.
Судя по проекту, есть два варианта изменения формата турнира. В первом предполагается проведение двухкругового турнира на 22 тура, после чего команды поделят на две группы по 6 участников. В одной из них определят чемпиона, в другой — вылетающих.
Второй вариант предполагает проведение раунда плей-офф после двухкругового чемпионата. При этом не попавшие в финальный раунд 4 команды сыграют против 4 клубов-победителей низшего дивизиона.
#ТинькоффРПЛ #Динамо pic.twitter.com/HZOVf1JYS4— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) January 13, 2021
Также планируется, что после сокращения РПЛ до 12 команд выбывшие 4 коллектива и еще 8 лучших из ФНЛ создадут новую лигу из 12 участников.
На данном этапе рассмотрения проект не имеет назначенных сроков.
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